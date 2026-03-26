Держсекретар США каже, що в переговорах з Іраном досягнуто прогресу

Державний секретар США Марко Рубіо заявив у четвер, 26 березня, що в переговорах з Іраном "досягнуто прогресу".

Про це він сказав перед відльотом на зустріч міністрів закордонних справ країн G7 у Франції, цитує CNN, пише "Європейська правда".

Рубіо відмовився розкривати подробиці щодо того, з ким саме він проводив переговори.

"Є країни-посередники, які передають повідомлення, і прогрес досягнуто – досягнуто певного конкретного прогресу", – сказав він.

Також держсекретар США додав, що переговори є "тривалим і мінливим процесом".

За даними ЗМІ, адміністрація США сподівається провести раунд перемовин з Іраном стосовно завершення війни найближчими вихідними, 28-29 березня.

За посередництва Пакистану Ірану передали "перелік з 15 пунктів", які фактично є вимогами Вашингтона щодо завершення війни. У ньому є вимоги щодо обмежень на озброєння, якими може володіти Іран, та припинення підтримки проксі-формувань у регіоні. Також від Ірану вимагають змиритися з існуванням Ізраїлю.

Низка іранських ЗМІ опублікували коментарі неназваного високопосадовця з Тегерану про те, що Іран не прийме Трампові "15 пунктів" і поки налаштований сам визначати, коли і на яких умовах завершувати війну.