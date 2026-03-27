СМИ: Пентагон рассматривает возможность отправки еще 10 тысяч солдат на Ближний Восток

Пентагон рассматривает возможность отправки до 10 тысяч дополнительных военных на Ближний Восток, чтобы предоставить президенту Дональду Трампу больше военных возможностей.

Об этом сообщили The Wall Street Journal чиновники Министерства обороны, знакомые с этими планами, передает "Европейская правда".

Эти силы, которые, вероятно, будут включать пехоту и бронетехнику, будут добавлены примерно к 5 тысячам морских пехотинцев и тысяч десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые уже были направлены в регион.

Неясно, куда именно направят войска на Ближнем Востоке, но они, вероятно, будут на расстоянии удара по Ирану и острову Харг, важному узлу экспорта нефти у иранского побережья.

Трамп неоднократно заявлял, что откроет Ормузский пролив, с помощью или без помощи союзников США.

"Все объявления о развертывании войск будут поступать от Минобороны. Как мы уже говорили, президент Трамп всегда располагает всеми военными вариантами", – заявила Анна Келли, заместитель пресс-секретаря Белого дома. Представитель Центрального командования США, которое отвечает за американские силы на Ближнем Востоке, отказался от комментариев.

Трамп ранее заявил, что приостанавливает удары по энергетическому сектору Ирана еще на 10 дней, до 6 апреля. Предыдущий крайний срок, установленный Трампом, истекал в пятницу.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что в переговорах с Ираном "достигнут прогресс".

По данным СМИ, администрация США надеется провести раунд переговоров с Ираном по завершению войны в ближайшие выходные, 28-29 марта.