Трамп вирішив не бити по енергооб’єктах Ірану ще 10 днів

Президент США Дональд Трамп оголосив, що відтермінує атаки на енергетичні об'єкти Ірану до 6 квітня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп зазначив, що ухвалив таке рішення на прохання Ірану.

"На прохання уряду Ірану повідомляю, що я відтерміновую початок знищення енергетичних об'єктів на 10 днів – до понеділка, 6 квітня 2026 року, 20:00 за східним часом", – заявив він.

Трамп також додав, що переговори з Іраном тривають і вони є дуже успішними, "попри недостовірні заяви про протилежне з боку ЗМІ, що поширюють фейкові новини".

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо раніше заявив, що в переговорах з Іраном "досягнуто прогресу".

За даними ЗМІ, адміністрація США сподівається провести раунд перемовин з Іраном стосовно завершення війни найближчими вихідними, 28-29 березня.

За посередництва Пакистану Ірану передали "перелік з 15 пунктів", які фактично є вимогами Вашингтона щодо завершення війни. У ньому є вимоги щодо обмежень на озброєння, якими може володіти Іран, та припинення підтримки проксі-формувань у регіоні. Також від Ірану вимагають змиритися з існуванням Ізраїлю.

Низка іранських ЗМІ опублікували коментарі неназваного високопосадовця з Тегерану про те, що Іран не прийме Трампові "15 пунктів" і поки налаштований сам визначати, коли і на яких умовах завершувати війну.