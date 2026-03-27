Невідомий вночі закидав коктейлями Молотова Російський дім у Празі

Чеська поліція і пожежники прибули в Російський дім у Празі в ніч проти п'ятниці після того, як невідомий зловмисник кинув у будівлю кілька пляшок із запалювальною сумішшю.

"З ночі ми маємо справу з нападом, під час якого хтось кинув кілька пляшок із запалювальною сумішшю в Російський дім на вулиці На Заторце, Прага 6", – повідомила поліція в п'ятницю вранці.

Невідомий зловмисник зник з місця події. "Ми розшукуємо зловмисника, якого підозрюємо в злочинному пошкодженні майна", – додали в поліції.

Російський дім (Російський центр науки і культури) перебуває в управлінні російського державного агентства "Россотрудничество", яке після початку повномасштабної війни проти України у 2022 році потрапило до європейського санкційного списку за поширення прокремлівської пропаганди.

За останні кілька років діяльність празького центру під виглядом культури була розширена до систематичного просування прокремлівських наративів і політичного бачення.

Згідно з висновками сайту investigatecace.cz, у центрі також було перекладено низку листівок, які поширювали неправдиву інформацію про війну в Україні.

Торік у серпні суд у Празі виправдав сімох активістів, яких хотіли притягти до кримінальної відповідальності за малюнок прапора України перед так званими "російськими будинками" – житловим комплексом посольства Росії в Чехії.

Ці дії спершу кваліфікували як кримінальний злочин пошкодження майна, за що сімом фігурантам загрожувало до трьох років позбавлення волі. Прокуратура зрештою запропонувала штраф у розмірі 30 тисяч крон.