Чешская полиция и пожарные прибыли в Русский дом в Праге в ночь на пятницу после того, как неизвестный злоумышленник бросил в здание несколько бутылок с зажигательной смесью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

"С ночи мы имеем дело с нападением, во время которого кто-то бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в Русский дом на улице На Заторце, Прага 6", – сообщила полиция в пятницу утром.

Неизвестный злоумышленник скрылся с места происшествия. "Мы разыскиваем злоумышленника, которого подозреваем в преступном повреждении имущества", – добавили в полиции.

Русский дом (Российский центр науки и культуры) находится в управлении российского государственного агентства "Россотрудничество", которое после начала войны против Украины в 2022 году попало в европейский санкционный список за распространение прокремлевской пропаганды.

За последние несколько лет деятельность пражского центра под видом культуры была расширена до систематического продвижения прокремлевских нарративов и политического видения.

Согласно выводам сайта investigatecace.cz, в центре также был переведен ряд листовок, которые распространяли ложную информацию о войне в Украине.

В августе прошлого года суд в Праге оправдал семерых активистов, которых хотели привлечь к уголовной ответственности за рисунок флага Украины перед так называемыми "русскими домами" – жилым комплексом посольства России в Чехии.

Эти действия сначала квалифицировали как уголовное преступление повреждение имущества, за что семерым фигурантам грозило до трех лет лишения свободы.

Прокуратура в конце концов предложила штраф в размере 30 тысяч крон.