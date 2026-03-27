ЗМІ: прем'єрка Литви доручила главі МЗС організувати зустріч із Трампом

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене доручила міністру закордонних справ Кястутісу Будрісу організувати зустріч із президентом США Дональдом Трампом або віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Про це порталу Delfi повідомили джерела, пише "Європейська правда".

Радниця глави МЗС Крістіна Белікова у коментарі порталу цю інформацію ні підтвердила, ні спростувала.

"Міністерство закордонних справ та дипломатичні представництва Литви за кордоном постійно активно працюють, організовуючи зустрічі високого рівня для керівників країни у важливих для Литви столицях – це відповідає інтересам нашої держави", – зазначила вона.

На запитання про те, чи можлива взагалі така зустріч, представниця Будріса не відповіла.

Водночас радник прем’єрки Ігнас Добровольскас повідомив порталу, що наразі візит до США не заплановано.

"Однак ми високо цінуємо наших стратегічних партнерів та їхню допомогу у забезпеченні безпеки нашої держави. Контакти високого рівня між Литвою та США завжди важливі й корисні. США є одним із ключових партнерів Литви, тому зв’язки активно підтримуються на всіх рівнях", – вказав Добровольскас.

Нещодавно стало відомо, що Центральна комісія з питань офіційної етики Литви розпочала розслідування робочих поїздок прем’єр-міністерки Інги Ругінене до Рима та Ватикану.

Ругінене відвідала Ватикан та Рим 6–8 березня. Прем'єр-міністерка здійснила ці візити разом зі своєю родиною. Було оголошено, що дорожні витрати покриє Урядова канцелярія, оскільки сім’я посадовиці виконуватиме державні функції під час поїздки.

Комісія з етики оцінить, чи не спричинили рішення про поїздку конфлікту інтересів, і чи належним чином дотрималася прем’єр-міністерка обов’язку усунутися від розгляду справ, коли її службові обов’язки пов’язані з приватними інтересами близьких осіб.

Коментуючи початок розслідування, Ругінене висловила сподівання, що воно дозволить "об’єктивно відповісти на питання, які досі виникають".