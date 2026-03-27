СМИ: премьер Литвы поручила главе МИД организовать встречу с Трампом

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене поручила министру иностранных дел Кястутису Будрису организовать встречу с президентом США Дональдом Трампом или вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Об этом порталу Delfi сообщили источники, пишет "Европейская правда".

Советник главы МИД Кристина Беликова в комментарии порталу эту информацию ни подтвердила, ни опровергла.

"Министерство иностранных дел и дипломатические представительства Литвы за рубежом постоянно активно работают, организуя встречи высокого уровня для руководителей страны в важных для Литвы столицах – это отвечает интересам нашего государства", – отметила она.

На вопрос о том, возможна ли вообще такая встреча, представительница Будриса не ответила.

В то же время советник премьера Игнас Добровольскас сообщил порталу, что пока визит в США не запланирован.

"Однако мы высоко ценим наших стратегических партнеров и их помощь в обеспечении безопасности нашего государства. Контакты высокого уровня между Литвой и США всегда важны и полезны. США являются одним из ключевых партнеров Литвы, поэтому связи активно поддерживаются на всех уровнях", – указал Добровольскас.

Недавно стало известно, что Центральная комиссия по вопросам официальной этики Литвы начала расследование рабочих поездок премьер-министра Инги Ругинене в Рим и Ватикан.

Ругинене посетила Ватикан и Рим 6-8 марта. Премьер-министр осуществила эти визиты вместе со своей семьей. Было объявлено, что дорожные расходы покроет Правительственная канцелярия, поскольку семья чиновницы будет выполнять государственные функции во время поездки.

Комиссия по этике оценит, не повлекли ли решения о поездке конфликта интересов и должным ли образом придерживалась премьер-министр обязанности устраниться от рассмотрения дел, когда ее служебные обязанности связаны с частными интересами близких лиц.

Комментируя начало расследования, Ругинене выразила надежду, что оно позволит "объективно ответить на вопросы, которые до сих пор возникают".