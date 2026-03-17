Прем'єрка Литви відреагувала на розслідування щодо своїх закордонних поїздок з родиною

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене вважає "звичайною процедурою" рішення Головної комісії з питань службової етики розпочати перевірку щодо її поїздок до Італії та Ватикану, куди вона брала свою родину.

Про це заявив представник прем’єрки Ігнас Альгірдас Добровольскас, його слова наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Ругінене сподівається, що розслідування дозволить "об’єктивно відповісти на питання, які досі виникають", зазначив Добровольскас.

"З метою забезпечення повної ясності та прозорості ми самі звернулися до ГКСЕ з проханням оцінити практику формування офіційних делегацій та її відповідність чинному законодавству", – сказав він.

За його словами, згідно із Законом про уряд, прем’єр-міністерка має повноваження формувати урядові делегації для офіційних візитів, а їхній склад визначається постановами.

"У міжнародній практиці в деяких випадках члени сімей глав держав включаються до складу делегацій, коли цього вимагає протокол. Важливо зазначити, що такі рішення не пов’язані із задоволенням приватних інтересів, а спрямовані на забезпечення належного представництва держави. Ми також звернули увагу, що аналогічна практика застосовується і щодо інших вищих державних керівників, президента та голови Сейму", – сказав представник прем’єрки.

Повідомляли, що Ругінене відвідала Ватикан та Рим 6–8 березня. Прем'єр-міністерка здійснила ці візити разом зі своєю родиною. Було оголошено, що дорожні витрати покриє Урядова канцелярія, оскільки сім’я посадовиці виконуватиме державні функції під час поїздки.

Комісія з етики оцінить, чи не спричинили рішення про поїздку конфлікту інтересів і чи належним чином дотрималася прем’єр-міністерка обов’язку усунутися від розгляду справ, коли її службові обов’язки пов’язані з приватними інтересами близьких осіб.

Нагадаємо, наприкінці лютого будинок литовського президента Гітанаса Науседи перевіряли інспектори через огорожу, яка може "зазіхати" на державну землю.

Перевірку розпочали після поданої скарги. Після вступу на посаду Науседа відмовився переїхати до офіційної президентської резиденції й вирішив надалі мешкати у своєму будинку в регіональному парку Павільняй.