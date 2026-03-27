У Фінляндії оштрафували депутатку, яка називала гомосексуальність психічним розладом

Верховний суд Фінляндії постановив, що депутатка від "Християнських демократів" Пяйві Рясянен образила гомосексуалів як соціальну групу у своєму тексті від 2004 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

"У своїй статті Пяйві Рясянен, серед іншого, стверджує, що... гомосексуальність є психічним розладом. Вона заперечувала, що гомосексуальність є природним і здоровим варіантом сексуальності", – йдеться в рішенні суду.

У вердикті також наголошується, що Європейський суд з прав людини дотримується суворого підходу до заяв, які виставляють будь-яку соціальну групу, наприклад, гомосексуалів, у негативному світлі.

Народна обраниця повинна буде виплатити 20 щоденних штрафів, що з її рівнем доходів складе 1800 євро.

У своєму пості від 2004 року "Він створив чоловіка і жінку" Рясянен написала, що гомосексуальні стосунки кидають виклик християнському розумінню людства. Публікація з'явилася і на сайті фонду Лютера і Фінської євангелічно-лютеранської місіонерської єпархії 2007 року. Цей самий пост Рясянен опублікувала на своїй сторінці у Facebook у листопаді 2019-го і на своєму вебсайті в лютому 2020 року, що суд визнав порушенням закону.

Винним визнали і єпископа Юхана Похьола, який представляє Лютерівський фонд. Суд засудив фонд до штрафу в розмірі 5000 євро.

Рясянен шокована вироком. За її словами, рішення Верховного суду обмежує свободу слова.

Нагадаємо, Європейський Союз хоче посилити боротьбу з так званою конверсійною терапією – методами зміни сексуальної орієнтації, які не є науково доведеними.

Конверсійна терапія наразі законодавчо заборонена щонайменше в чотирьох державах Європейського Союзу: на Мальті, у Німеччині, Франції та Греції.

У 2023 році рішення заборонити конверсійну терапію ухвалили і в Норвегії, яка не є членом ЄС.