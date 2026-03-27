В Финляндии оштрафовали депутатку, называвшую гомосексуальность психическим расстройством

Верховный суд Финляндии постановил, что депутат от "Христианских демократов" Пяйви Рясянен оскорбила гомосексуалов как социальную группу в своем тексте от 2004 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

"В своей статье Пяйви Рясянен, среди прочего, утверждает, что <...> гомосексуальность является психическим расстройством. Она отрицала, что гомосексуальность является естественным и здоровым вариантом сексуальности", – говорится в решении суда.

В вердикте также отмечается, что Европейский суд по правам человека придерживается строгого подхода к заявлениям, которые выставляют любую социальную группу, например, гомосексуалов, в негативном свете.

Народная избранница должна будет выплатить 20 ежедневных штрафов, что с ее уровнем доходов составит 1800 евро.

В своем посте от 2004 года "Он создал мужчину и женщину" Рясянен написала, что гомосексуальные отношения бросают вызов христианскому пониманию человечества. Публикация появилась и на сайте фонда Лютера и Финской евангелическо-лютеранской миссионерской епархии в 2007 году. Этот же пост Рясянен опубликовала на своей странице в Facebook в ноябре 2019-го и на своем веб-сайте в феврале 2020 года, что суд признал нарушением закона.

Виновным признали и епископа Юхана Похьола, который представляет Лютеровский фонд. Суд приговорил фонд к штрафу в размере 5000 евро.

Рясянен шокирована приговором. По ее словам, решение Верховного суда ограничивает свободу слова.

Напомним, Европейский Союз хочет усилить борьбу с так называемой конверсионной терапией – методами изменения сексуальной ориентации, которые не являются научно доказанными.

Конверсионная терапия пока законодательно запрещена по меньшей мере в четырех государствах Европейского Союза: на Мальте, в Германии, Франции и Греции.

В 2023 году решение запретить конверсионную терапию приняли и в Норвегии, которая не является членом ЕС.