Міністр оборони Литви побачив, як мобільні вогневі групи в Україні знищують цілі

Міністри оборони України та Литви Михайло Федоров та Робертас Каунас відвідали позиції мобільних вогневих груп та ознайомилися з роботою "малої ППО" в Україні.

Про це Федоров написав у себе у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив очільник українського оборонного відомства, Каунасу показали, як працюють українські рішення в бойових умовах і як технології покращують ефективність ППО.

Він додав, що литовська делегація наживо побачила, як українські сили знищують ворожі цілі.

"Продемонстрували роботу автономних зенітних турелей зі штучним інтелектом, які уражають ракети й ударні дрони, а також дронів-перехоплювачів як ключового елемента ешелонованої ППО. У лютому дронами-перехоплювачами збили рекордну кількість – 10 000+ ворожих БпЛА літакового типу, зокрема "Шахед" і "Гербера". Литовська делегація на власні очі побачила, як мобільні вогневі групи знищують повітряні цілі в реальному часі", – написав Федоров.

Міністри також обговорили підтримку оборонних стартапів, зокрема запуск спільного проєкту в межах Brave1 для українських і литовських компаній.

Також йшлося про виробництво українських дронів, постачання артилерійських боєприпасів підвищеної дальності, продовження програми PURL.

Каунас раніше розповів, що говорив із Федоровим про те, як запобігти інцидентам, коли під час військових операцій безпілотники потрапляють у повітряний простір сусідніх країн.

Як відомо, під час останніх атак України по портах РФ довкола Петербурга кілька безпілотників збились з курсу і залетіли на територію балтійських держав.