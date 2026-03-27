Министр обороны Литвы увидел, как мобильные огневые группы в Украине уничтожают цели

Министры обороны Украины и Литвы Михаил Федоров и Робертас Каунас посетили позиции мобильных огневых групп и ознакомились с работой "малой ПВО" в Украине.

Об этом Федоров написал у себя в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Как отметил глава украинского оборонного ведомства, Каунасу показали, как работают украинские решения в боевых условиях и как технологии улучшают эффективность ПВО.

Он добавил, что литовская делегация вживую увидела, как украинские силы уничтожают вражеские цели.

"Продемонстрировали работу автономных зенитных турелей с искусственным интеллектом, которые поражают ракеты и ударные дроны, а также дронов-перехватчиков как ключевого элемента эшелонированной ПВО. В феврале дронами-перехватчиками сбили рекордное количество – 10 000+ вражеских БпЛА самолетного типа, в том числе "Шахед" и "Гербера". Литовская делегация воочию увидела, как мобильные огневые группы уничтожают воздушные цели в реальном времени", – написал Федоров.

Министры также обсудили поддержку оборонных стартапов, в частности запуск совместного проекта в рамках Brave1 для украинских и литовских компаний.

Также речь шла о производстве украинских дронов, поставках артиллерийских боеприпасов повышенной дальности, продолжении программы PURL.

Каунас ранее рассказал, что говорил с Федоровым о том, как предотвратить инциденты, когда во время военных операций беспилотники попадают в воздушное пространство соседних стран.

Как известно, во время последних атак Украины по портам РФ вокруг Петербурга несколько беспилотников сбились с курса и залетели на территорию балтийских государств.