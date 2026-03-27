Посланник Трампа призывает Литву восстановить связи с Беларусью, потому что США нужны удобрения

Спецпосланник США Джон Коул заявил, что белорусские калийные удобрения могут быть очень полезными для США и должны идти через Литву, поэтому он ожидает, что Вильнюс возобновит диалог с Минском.

Об этом Коул сказал в интервью LRT, передает "Европейская правда".

Он отвечал на вопрос, должна ли Литва провести двустороннюю встречу с Беларусью.

"Да, я думаю, что должна. Мы с президентом Трампом не верим в предварительные условия. Мы верим в то, что надо сесть и поговорить. Если это не срабатывает, тогда вы встаете и выходите. Но сейчас я думаю, надеюсь, что Литва согласится на двусторонний диалог на уровне заместителей министров иностранных дел. Нам нужно остановить те вещи, которые мешают жизни с обеих сторон", – заявил Коул.

По его словам, диалог нужен, чтобы можно было открыть торговлю между двумя странами, открыть торговлю с Европой и с Соединенными Штатами.

"Например, калийные удобрения из Беларуси должны идти через Литву, и это открыло бы для них Европу – вплоть до Соединенных Штатов", – отметил Коул.

По его словам, для Соединенных Штатов было бы очень выгодно получать белорусские удобрения.

Коул был в Литве на прошлой неделе и встречался с президентом Гитанасом Науседой и премьером Ингой Ругинене, а также членами Сейма, после чего поехал в Минск, где объявил о снятии санкций с нескольких белорусских банков и предприятий, производящих калийные удобрения.

После возобновления контактов между Вашингтоном и Минском в 2025 году из белорусских тюрем начали выпускать политзаключенных в обмен на ослабление санкций. В том числе освободили большинство самых известных узников режима.

Премьер Литвы ранее заявила, что не получала запросов от США об отмене санкций против Беларуси.