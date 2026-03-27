Рубіо публічно посперечався з колегами по G7 щодо воєн в Ірані та Україні

Держсекретар США Марко Рубіо та інші міністри закордонних справ країн G7 публічно обмінялись гострими зауваженнями щодо війни РФ проти України і поточного конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Суперечка стосувалась небажання європейських країн відгукнутись на заклик президента США Дональда Трампа щодо захисту Ормузької протоки.

Крім того, Європа загалом не надає підтримку США у його операції проти Ірану.

"У Сполучених Штатів постійно просять про допомогу у війні", – сказав Рубіо, маючи на увазі Україну.

"Але коли США самі потребували допомоги, вони не отримали позитивних відповідей", – додав він.

В урядах європейських країн заявляють, що готові долучитись до захисту Ормузької протоки лише за умови припинення бойових дій.

Крім того, американські бази в Європі відігравали ключову роль у військових діях, а деякі європейські бази надавали логістичну підтримку.

"Мушу сказати, це дратує", – заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль в ефірі радіостанції Deutschlandfunk перед запланованою зустріччю з Рубіо.

Німеччина не отримала чіткого запиту від американської сторони щодо допомоги з Ормузькою протокою, додав він.

"На цей час юридичні вимоги для нас щодо такої операції не виконані. І наразі немає конкретного запиту про те, щоб ми вжили заходів", – сказав міністр.

Тим часом речник МЗС Франції Паскаль Конфавре заявив, що планування операції із захистом Ормузької протоки йде повним ходом.

"Це відбудеться після завершення бомбардувань. Тільки в оборонних цілях. Ми готуємо таку місію з усіма охочими партнерами. Але ми дуже чітко дали зрозуміти, що ця війна – не наша війна, і ми не хочемо в неї вплутуватися", – сказав він телеканалу Bloomberg TV.

Як зазначено у публікації, Україна залишається головною проблемою Європи, і її лідери намагаються ізолювати Росію, пов'язуючи ці дві війни.

Глава МЗС ЄС Кая Каллас заявила в четвер, що Росія надає Ірану розвіддані для пошуку та знищення американців.

А міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер нагадала, що раніше Іран надавав РФ дрони для війни проти України.

"Але ми також бачили підтримку, яку Росія надає Ірану в конфлікті на Близькому Сході", – сказала вона.

На противагу цьому Рубіо сказав, що "Україна – це не війна Америки, і тим не менше ми зробили в цю боротьбу більший внесок, ніж будь-яка інша країна у світі".

"Тому це буде тим моментом, який президент повинен буде врахувати в майбутньому", – зауважив він.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб раніше висловив сподівання, що його американський колега Дональд Трамп не відмовиться від своєї обіцянки покласти край війні РФ проти України.

Водночас Трамп раніше розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за заяви про те, що Берлін не вважає своєю справою війну США з Іраном.

"Коли я почув, як глава Німеччини сказав: "Це не наша війна" щодо Ірану, я сказав: "Ну, Україна – це не наша війна, ми допомогли, але Україна – це не наша війна", – заявив він.

За даними ЗМІ, після початку американської операції в Ірані американський президент Дональд Трамп втрачає інтерес до переговорів щодо мирного врегулювання розв'язаної РФ війни проти України.