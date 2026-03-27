Рубио публично поспорил с коллегами по G7 о войнах в Иране и Украине

Госсекретарь США Марко Рубио и другие министры иностранных дел стран G7 публично обменялись резкими замечаниями относительно войны РФ против Украины и текущего конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Спор касался нежелания европейских стран откликнуться на призыв президента США Дональда Трампа по защите Ормузского пролива.

Кроме того, Европа в целом не оказывает поддержку США в операции против Ирана.

"У Соединенных Штатов постоянно просят о помощи в войне", – сказал Рубио, имея в виду Украину. "Но когда США сами нуждались в помощи, они не получили положительных ответов", – добавил он.

В правительствах европейских стран заявляют, что готовы присоединиться к защите Ормузского пролива только при условии прекращения боевых действий.

Кроме того, американские базы в Европе играли ключевую роль в военных действиях, а некоторые европейские базы оказывали логистическую поддержку.

"Должен сказать, это раздражает", – заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в эфире радиостанции Deutschlandfunk перед запланированной встречей с Рубио.

Германия не получила четкого запроса от американской стороны о помощи с Ормузским проливом, добавил он. "В настоящее время юридические требования для нас по такой операции не выполнены. И пока нет конкретного запроса о том, чтобы мы приняли меры", – сказал министр.

Между тем представитель МИД Франции Паскаль Конфавре заявил, что планирование операции по защите Ормузского пролива идет полным ходом.

"Это произойдет после завершения бомбардировок. Только в оборонительных целях. Мы готовим такую миссию со всеми желающими партнерами. Но мы очень четко дали понять, что эта война – не наша война, и мы не хотим в нее ввязываться", – сказал он телеканалу Bloomberg TV.

Как отмечается в публикации, Украина остается главной проблемой Европы, и ее лидеры пытаются изолировать Россию, связывая эти две войны.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила в четверг, что Россия предоставляет Ирану разведданные для поиска и уничтожения американцев.

А министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер напомнила, что ранее Иран предоставлял РФ дроны для войны против Украины.

"Но мы также видели поддержку, которую Россия оказывает Ирану в конфликте на Ближнем Востоке", – сказала она.

В противовес этому Рубио заявил, что "Украина – это не война Америки, и тем не менее мы сделали в эту борьбу больший вклад, чем любая другая страна в мире". "Поэтому это будет тем моментом, который президент должен будет учесть в будущем", – отметил он.

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб ранее выразил надежду, что его американский коллега Дональд Трамп не откажется от своего обещания положить конец войне РФ против Украины.

В то же время Трамп ранее раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за заявления о том, что Берлин не считает своим делом войну США с Ираном.

"Когда я услышал, как глава Германии сказал: "Это не наша война" в отношении Ирана, я сказал: "Ну, Украина – это не наша война, мы помогли, но Украина – это не наша война", – заявил он.

По данным СМИ, после начала американской операции в Иране американский президент Дональд Трамп теряет интерес к переговорам по мирному урегулированию развязанной РФ войны против Украины.