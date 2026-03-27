У Британії ув’язнили росіянина через напад, свідком якого став син Трампа

У Британії Королівський суд Снейрсбрука присудив чотири роки ув’язнення росіянину за напад на жінку, свідком якого став молодший син президента США Баррон Трамп.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

У січні минулого року громадянин Росії, 23-річний Матвєй Румянцев напав на жінку та завдав їй тілесних ушкоджень. За даними правоохоронців, він зробив це з ревнощів через спілкування жінки з сином американського президента.

Напад стався під час того, як жертва проводила відеодзвінок з молодшим Трампом. Румянцев не зупинив виклик, а сам продовжував знімати процес знущання з жінки. Трамп після побаченого зателефонував до британської поліції, щоб повідомити про злочин.

Румянцева засудили до чотирьох років ув'язнення через напад та перешкоджання правосуддю після того, як він написав постраждалій з в'язниці, просячи її відкликати свої звинувачення.

Його виправдали за одним пунктом звинувачення у зґвалтуванні та навмисному удушенні, а також за іншим пунктом звинувачення у сексуальному насильстві та нападі, які сталися у листопаді 2024 року. Зазначається, що росіянин уже відбув два роки під вартою.

