В Британии посадили россиянина из-за нападения, свидетелем которого стал сын Трампа

В Британии Королевский суд Снейрсбрука присудил четыре года заключения россиянину за нападение на женщину, свидетелем которого стал младший сын президента США Баррон Трамп.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

В январе прошлого года гражданин России 23-летний Матвей Румянцев напал на женщину и нанес ей телесные повреждения. По данным правоохранителей, он сделал это из ревности из-за общения женщины с сыном американского президента.

Нападение произошло во время того, как жертва проводила видеозвонок с младшим Трампом. Румянцев не остановил вызов, а сам продолжал снимать процесс издевательства над женщиной. Трамп после увиденного позвонил в британскую полицию, чтобы сообщить о преступлении.

Румянцева приговорили к четырем годам заключения за нападение и препятствование правосудию после того, как он написал пострадавшей из тюрьмы, прося ее отозвать свои обвинения.

Его оправдали по одному пункту обвинения в изнасиловании и умышленном удушении, а также по другому пункту обвинения в сексуальном насилии и нападении, которые произошли в ноябре 2024 года. Отмечается, что россиянин уже отбыл два года под стражей.

