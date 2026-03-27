Сибіга анонсував зустріч міністрів ЄС у Києві у річницю розстрілів у Бучі

Міністри закордонних справ країн-членів ЄС на чолі з головною дипломаткою Євросоюзу Каєю Каллас та очільником МЗС України Андрієм Сибігою 31 березня проведуть засідання у Києві.

Про це, як пише "Європейська правда", Сибіга повідомив на платформі X.

Глава українського МЗС заявив, що разом з колегами обговорить підтримку України з боку ЄС, тиск на Росію та зусилля щодо досягнення миру та захисту довгострокової стабільності в Європі.

On March 31st, we will be glad to welcome HRVP @kajakallas and EU foreign ministers in Kyiv for a ministerial meeting.



The date is symbolic. We will commemorate the grim anniversary of the Bucha massacre and reaffirm commitment to holding Russian criminals accountable for this… pic.twitter.com/MSpncfucxk – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 27, 2026

Сибіга зазначив, що зустріч відбудеться в Києві у символічну дату – четверту річницю російських розстрілів у Бучі.

"Ми відзначимо сумну річницю розстрілів у Бучі та підтвердимо свою відданість притягненню російських злочинців до відповідальності за цей та інші злочини", – написав міністр.

Раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що міністри ЄС готуються провести спеціальне засідання до четвертої річниці розстрілів у Бучі.

Нагадаємо, минулого тижня Рада Європейського Союзу ввела санкції проти дев’яти осіб, які обвинувачені у воєнних злочинах під час російської окупації Бучі в Київській області.