Укр Рус Eng

Сибіга анонсував зустріч міністрів ЄС у Києві у річницю розстрілів у Бучі

Новини — П'ятниця, 27 березня 2026, 15:24 — Ольга Ковальчук

Міністри закордонних справ країн-членів ЄС на чолі з головною дипломаткою Євросоюзу Каєю Каллас та очільником МЗС України Андрієм Сибігою 31 березня проведуть засідання у Києві.

Про це, як пише "Європейська правда", Сибіга повідомив на платформі X.

Глава українського МЗС заявив, що разом з колегами обговорить підтримку України з боку ЄС, тиск на Росію та зусилля щодо досягнення миру та захисту довгострокової стабільності в Європі.

Сибіга зазначив, що зустріч відбудеться в Києві у символічну дату – четверту річницю російських розстрілів у Бучі. 

"Ми відзначимо сумну річницю розстрілів у Бучі та підтвердимо свою відданість притягненню російських злочинців до відповідальності за цей та інші злочини", – написав міністр.

Раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що міністри ЄС готуються провести спеціальне засідання до четвертої річниці розстрілів у Бучі.

Нагадаємо, минулого тижня Рада Європейського Союзу ввела санкції проти дев’яти осіб, які обвинувачені у воєнних злочинах під час російської окупації Бучі в Київській області.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Сибіга Кая Каллас Війна з РФ
Реклама: