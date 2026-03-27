Сибіга анонсував зустріч міністрів ЄС у Києві у річницю розстрілів у Бучі
Міністри закордонних справ країн-членів ЄС на чолі з головною дипломаткою Євросоюзу Каєю Каллас та очільником МЗС України Андрієм Сибігою 31 березня проведуть засідання у Києві.
Про це, як пише "Європейська правда", Сибіга повідомив на платформі X.
Глава українського МЗС заявив, що разом з колегами обговорить підтримку України з боку ЄС, тиск на Росію та зусилля щодо досягнення миру та захисту довгострокової стабільності в Європі.
On March 31st, we will be glad to welcome HRVP @kajakallas and EU foreign ministers in Kyiv for a ministerial meeting.
The date is symbolic. We will commemorate the grim anniversary of the Bucha massacre and reaffirm commitment to holding Russian criminals accountable for this… pic.twitter.com/MSpncfucxk– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 27, 2026
Сибіга зазначив, що зустріч відбудеться в Києві у символічну дату – четверту річницю російських розстрілів у Бучі.
"Ми відзначимо сумну річницю розстрілів у Бучі та підтвердимо свою відданість притягненню російських злочинців до відповідальності за цей та інші злочини", – написав міністр.
Раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що міністри ЄС готуються провести спеціальне засідання до четвертої річниці розстрілів у Бучі.
Нагадаємо, минулого тижня Рада Європейського Союзу ввела санкції проти дев’яти осіб, які обвинувачені у воєнних злочинах під час російської окупації Бучі в Київській області.