ЄС запровадив санкції проти росіян, які відповідальні за розстріли в Бучі

Рада Європейського Союзу ввела санкції проти дев’яти осіб, які обвинувачені у воєнних злочинах під час російської окупації Бучі в Київській області.

Про це йдеться у відповідні заяві, цитує "Європейська правда".

Як зазначається, Рада ЄС внесла до списку генерал-полковника Александра Чайко, колишнього командувача військ Східного військового округу РФ. Він був головним командувачем в Україні під час вторгнення російських військ до Бучі.

До нового списку також увійшли інші військові РФ, які командували російськими військами в Україні на початку повномасштабної війни та вчинили звірства проти мешканців Бучі та сусідніх Гостомеля, Ірпеня та Бородянки.

"Підпорядковані їм війська також брали участь у мародерстві, тортурах та примушуванні цивільних осіб прибирати тіла загиблих російських солдатів. Одна з осіб, включених до списку, також несе відповідальність за усиновлення дитини з окупованої Росією Донецької області, яку незаконно депортували до Росії", – йдеться у заяві.

Відтак до цих дев’яти осіб застосовано заморожування активів, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Крім того, на них поширюється заборона на в’їзд до держав-членів ЄС або транзит через їхню територію.

Днями ЄС продовжив персональні санкції проти Росії, спрямовані на близько 2 600 фізичних та юридичних осіб.

Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ країн ЄС планують провести зустріч в Бучі на Київщині з нагоди четвертої річниці звільнення міста від російських окупантів.

А на засіданні Ради ЄС у закордонних справах у понеділок, 16 березня, в Брюсселі міністри закордонних справ ЄС також обговорять можливість заборони в’їзду до Євросоюзу росіянам, які брали чи беруть участь у війні проти України.