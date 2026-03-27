Сибига анонсировал встречу министров ЕС в Киеве в годовщину расстрелов в Буче

Министры иностранных дел стран-членов ЕС во главе с главным дипломатом Евросоюза Каей Каллас и главой МИД Украины Андреем Сибигой 31 марта проведут заседание в Киеве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Сибига сообщил на платформе X.

Глава украинского МИД заявил, что вместе с коллегами обсудит поддержку Украины со стороны ЕС, давление на Россию и усилия по достижению мира и защиты долгосрочной стабильности в Европе.

On March 31st, we will be glad to welcome HRVP @kajakallas and EU foreign ministers in Kyiv for a ministerial meeting.



The date is symbolic. We will commemorate the grim anniversary of the Bucha massacre and reaffirm commitment to holding Russian criminals accountable for this… pic.twitter.com/MSpncfucxk – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 27, 2026

Сибига отметил, что встреча состоится в Киеве в символическую дату – четвертую годовщину российских расстрелов в Буче.

"Мы отметим печальную годовщину резни в Буче и подтвердим свою приверженность привлечению российских преступников к ответственности за это и другие преступления", – написал министр.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что министры ЕС готовятся провести специальное заседание к четвертой годовщине расстрелов в Буче.

Напомним, на прошлой неделе Совет Европейского Союза ввел санкции против девяти человек, которые обвиняются в военных преступлениях во время российской оккупации Бучи в Киевской области.