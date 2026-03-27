Британія виділяє 115 млн євро на ППО для України

Уряд Великої Британії оголосив про термінове виділення додаткових 100 млн фунтів стерлінгів (115 млн євро) на посилення української протиповітряної оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті британського уряду.

Повідомляється, що фінансування буде оперативно спрямоване на зміцнення протиповітряної оборони України, забезпечення кращого захисту військ на передовій та ключової інфраструктури від повітряних атак Росії.

З урахуванням цього пакета допомоги Британія виділила 600 мільйонів фунтів стерлінгів (691 млн євро) на підтримку протиповітряної оборони України протягом останніх двох місяців.

"Україна продовжує мужньо захищатися від жорстоких атак Путіна, і я пишаюся тим, як Велика Британія посилює підтримку України для досягнення миру на їхніх умовах. Це забезпечить Україну життєво важливою протиповітряною обороною для захисту цивільного населення, міст та критично важливої ​​інфраструктури від невпинних атак Росії", – заявив британський міністр оборони Джон Гілі.

В уряді уточнили, що це фінансування базується на пакеті допомоги протиповітряній обороні у розмірі 500 мільйонів фунтів стерлінгів(576 млн євро), оголошеному в лютому на засіданні Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Ця допомога включала 150 мільйонів фунтів стерлінгів (172 млн євро) на ініціативу НАТО PURL, що дозволило швидко поставити перехоплювачі ППО, а також понад 1000 легких багатоцільових ракет (LMM), виготовлених у Белфасті.

Про новий пакет допомоги від Лондона стало відомо за день після того, як прем'єр-міністр Кір Стармер погодився, що Збройні сили та правоохоронці Великої Британії тепер зможуть перехоплювати підсанкційні танкери "тіньового флоту", які проходять транзитом через британські води.

Раніше у західних ЗМІ з’явились повідомлення про те, що США планують перенаправлення зброї для України, зокрема ракет для ППО, вже замовлених для України в рамках PURL, на Близький Схід.

Напередодні генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що американська зброя з PURL продовжуватиме постачатися в Україну.