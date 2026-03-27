Британия выделяет 115 млн евро на ПВО для Украины

Правительство Великобритании объявило о срочном выделении дополнительных 100 млн фунтов стерлингов (115 млн евро) на усиление украинской противовоздушной обороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте британского правительства.

Сообщается, что финансирование будет оперативно направлено на укрепление противовоздушной обороны Украины, обеспечение лучшей защиты войск на передовой и ключевой инфраструктуры от воздушных атак России.

С учетом этого пакета помощи Британия выделила 600 млн фунтов стерлингов (691 млн евро) на поддержку противовоздушной обороны Украины в течение последних двух месяцев.

"Украина продолжает мужественно защищаться от жестоких атак Путина, и я горжусь тем, как Великобритания усиливает поддержку Украины для достижения мира на их условиях. Это обеспечит Украину жизненно важной противовоздушной обороной для защиты гражданского населения, городов и критически важной инфраструктуры от неустанных атак России", – заявил британский министр обороны Джон Хили.

В правительстве уточнили, что это финансирование базируется на пакете помощи противовоздушной обороне в размере 500 млн фунтов стерлингов (576 млн евро), объявленном в феврале на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Эта помощь включала 150 млн фунтов стерлингов (172 млн евро) на инициативу НАТО PURL, что позволило быстро поставить перехватчики ПВО, а также более 1000 легких многоцелевых ракет (LMM), изготовленных в Белфасте.

О новом пакете помощи от Лондона стало известно через день после того, как премьер-министр Кир Стармер согласился, что Вооруженные силы и правоохранители Великобритании теперь смогут перехватывать подсанкционные танкеры "теневого флота", которые проходят транзитом через британские воды.

Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что США планируют перенаправление оружия для Украины, в частности ракет для ПВО, уже заказанных для Украины в рамках PURL, на Ближний Восток.

Накануне генсек НАТО Марк Рютте заверил, что американское оружие с PURL будет продолжать поставляться в Украину.