ЗМІ: США впевнені у знищенні близько третини ракетного арсеналу Ірану

Сполучені Штати можуть впевнено підтвердити знищення близько третини ракетного арсеналу Ірану за місяць воєнної кампанії.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

За словами п’яти співрозмовників, знайомих з даними американської розвідки, Штати впевнено можуть підтвердити знищення близько третини ракетного арсеналу Ірану.

Статус ще третини під питанням – є ймовірність, що внаслідок бомбардувань вони пошкоджені, або знищені, або опинилися під завалами у підземних тунелях та бункерах.

За словами одного з джерел, подібна картина спостерігається і з безпілотними спроможностями Ірану.

Ці дані розходяться із впевненими заявами президента США Дональда Трампа 26 березня, що в Ірану залишилось "дуже мало ракет".

Один зі співрозмовників каже, що точні оцінки ускладнює відсутність впевнених даних про те, скільки Іран мав ракет у підземних бункерах на момент початку війни. Сполучені Штати не розкривали своїх оцінок, Ізраїль вважає, що це може бути від 2500, а окремі аналітики називають цифру близько 6 тисяч.

За статистикою, яку наводило Центральне командування США у середу, на той час від початку кампанії 28 лютого Штати завдали ударів по понад 10 тисячах військових цілей в Ірані та знищили близько 92% великих суден іранського флоту.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що "на прохання Ірану" відтермінує атаки на енергетичні об'єкти Ірану до 6 квітня.

Однак посередники у переговорах між Іраном і США заявили, що іранські представники не просили про призупинення ударів.

Перед тим низка іранських ЗМІ опублікували коментарі неназваного високопосадовця з Тегерану про те, що Іран не прийме Трампові "15 пунктів" і поки налаштований сам визначати, коли і на яких умовах завершувати війну.