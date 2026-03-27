СМИ: США уверены в уничтожении около трети ракетного арсенала Ирана

Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

По словам пяти собеседников, знакомых с данными американской разведки, Штаты уверенно могут подтвердить уничтожение около трети ракетного арсенала Ирана.

Статус еще трети под вопросом – есть вероятность, что в результате бомбардировок они повреждены, или уничтожены, или оказались под завалами в подземных тоннелях и бункерах.

По словам одного из источников, подобная картина наблюдается и с беспилотными возможностями Ирана.

Эти данные расходятся с уверенными заявлениями президента США Дональда Трампа 26 марта, что у Ирана осталось "очень мало ракет".

Один из собеседников говорит, что точные оценки затрудняет отсутствие уверенных данных о том, сколько Иран имел ракет в подземных бункерах на момент начала войны. Соединенные Штаты не раскрывали своих оценок, Израиль считает, что это может быть от 2500, а отдельные аналитики называют цифру около 6 тысяч.

По статистике, которую приводило Центральное командование США в среду, к тому времени с начала кампании 28 февраля Штаты нанесли удары по более 10 тысячам военных целей в Иране и уничтожили около 92% крупных судов иранского флота.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что "по просьбе Ирана" отсрочит атаки на энергетические объекты Ирана до 6 апреля.

Однако посредники в переговорах между Ираном и США заявили, что иранские представители не просили о приостановлении ударов.

Перед тем ряд иранских СМИ опубликовали комментарии неназванного высокопоставленного чиновника из Тегерана о том, что Иран не примет Трампу "15 пунктов" и пока настроен сам определять, когда и на каких условиях завершать войну.