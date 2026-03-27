Президент Литви відреагував на заклики США налагоджувати відносини з Білоруссю

Президент Литви Гітанас Науседа сказав, що діалог між Вільнюсом і Мінськом стане можливим тоді, коли з боку Білорусі будуть щирі наміри добросусідських відносин – чого поки не спостерігається.

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це він сказав після заяв спецпосланця Трампа, що Штати очікують від Вільнюса відновлення діалогу з Мінськом задля поновлення транзиту калійних добрив.

Гітанас Науседа зазначив, що діалог між Литвою і Білоруссю стане можливим, коли інша сторона продемонструє добру волю до розбудови добросусідських відносин – чого, на його думку, зараз немає.

"У якихось деталях якась нібито добра воля демонструється – хоча це важко розцінювати як "прояв доброї волі", коли починають відпускати наші литовські вантажівки, які нелегально утримували в Білорусі. Це як ніби ми маємо бути вдячні за те, що нам повертають щось нелегально відібране", – зазначив президент Литви.

Він також не погодився з твердженнями спецпосланця Коула, що проблема з "нашестям" білоруських метеозондів практично вирішена.

"На жаль, вона не вирішена – і це навіть підкреслено демонстративно показали після того, коли спецпредставник щойно поїхав з Білорусі", – зауважив Науседа.

"Якщо протягом якогось проміжку часу ми будемо бачити, що ситуація стабільна, що білоруський режим не створює прямих загроз для Литви – тоді контакти й діалог на певному рівні можливі", – підсумував президент.

Науседа також акцентував, що санкції проти білоруських добрив встановлені на рівні ЄС, і були пов’язані не з "гібридними" контрабандними метеозондами, а з численними порушеннями прав людини білоруською владою у контексті виборів 2020 року, а також співучастю Білорусі у війні РФ проти України.

Як повідомляли, спецпосланець США Джон Коул заявив, що білоруські калійні добрива можуть бути дуже корисними для США і повинні йти через Литву, відтак він очікує, що Вільнюс поновить діалог з Мінськом.

Прем’єрка Литви Інга Ругінене заявила, що діалог з Білоруссю можливий, але за певних умов.