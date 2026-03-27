Президент Литвы отреагировал на призывы США налаживать отношения с Беларусью

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что диалог между Вильнюсом и Минском станет возможным тогда, когда со стороны Беларуси будут искренние намерения добрососедских отношений – чего пока не наблюдается.

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом он сказал после заявлений спецпосланника Трампа, что Штаты ожидают от Вильнюса восстановления диалога с Минском для возобновления транзита калийных удобрений.

Гитанас Науседа отметил, что диалог между Литвой и Беларусью станет возможным, когда другая сторона продемонстрирует добрую волю к развитию добрососедских отношений – чего, по его мнению, сейчас нет.

"В каких-то деталях какая-то якобы добрая воля демонстрируется – хотя это трудно расценивать как "проявление доброй воли", когда начинают отпускать наши литовские грузовики, которые нелегально удерживали в Беларуси. Это как будто мы должны быть благодарны за то, что нам возвращают что-то нелегально отобранное", – отметил президент Литвы.

Он также не согласился с утверждениями спецпосланника Коула, что проблема с "нашествием" белорусских метеозондов практически решена.

"К сожалению, она не решена – и это даже подчеркнуто демонстративно показали после того, когда спецпредставитель только что уехал из Беларуси", – заметил Науседа.

"Если в течение какого-то промежутка времени мы будем видеть, что ситуация стабильна, что белорусский режим не создает прямых угроз для Литвы – тогда контакты и диалог на определенном уровне возможны", – подытожил президент.

Науседа также акцентировал, что санкции против белорусских удобрений установлены на уровне ЕС, и были связаны не с "гибридными" контрабандными метеозондами, а с многочисленными нарушениями прав человека белорусскими властями в контексте выборов 2020 года, а также соучастием Беларуси в войне РФ против Украины.

Как сообщалось, спецпосланник США Джон Коул заявил, что белорусские калийные удобрения могут быть очень полезными для США и должны идти через Литву, поэтому он ожидает, что Вильнюс возобновит диалог с Минском.

Премьер Литвы Инга Ругинене заявила, что диалог с Беларусью возможен, но при определенных условиях.