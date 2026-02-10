Європол накрив канал постачання кокаїну до Ісландії: понад 20 затриманих

Європейське поліцейське управління заявило про викриття кримінальної мережі, яка займалася контрабандою кокаїну з Південної Америки до Ісландії.

Про це йдеться у заяві, передає "Європейська правда".

Європол повідомив, що в результаті заходів, вжитих проти мережі на початку цього місяця, було заарештовано 24 людини.

Як зазначається, 11 заарештованих перебували в Ісландії, шестеро – в Литві, а четверо – в Іспанії. Ще двоє були заарештовані в Бельгії, а один – в Данії.

За даними правоохоронців, банда координувала перевезення кокаїну з Південної Америки до Ісландії через Іспанію.

"Кур'єри, як стверджується, приховували кокаїн у своєму багажі або контрабандою перевозили його всередині країни, проковтуючи пакети з наркотиками. У деяких випадках наркотики перевозилися в рідкому вигляді", – заявили в Європолі.

Як зазначили правоохоронці, після прибуття до Ісландії наркотики розповсюджувалися на місцевому рівні злочинною мережею.

Незаконні доходи від наркоторгівлі, як стверджується, відмивалися через нерухомість та інші об'єкти власності в Литві.

