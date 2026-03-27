Европол провел масштабную операцию против шотландской наркобанды

Европейское полицейское управление сообщило об операции против шотландской преступной группировки, которая, как подозревается, занимается наркоторговлей.

Об этом говорится в заявлении, передает "Европейская правда".

В рамках международной операции, проводившейся в Нидерландах, Испании и Великобритании, Европол задержал 13 человек. К операции также присоединились власти Объединенных Арабских Эмиратов и Турции.

Как отмечается, эта банда известна тем, что "использует насилие для захвата территории и защиты своей преступной деятельности".

"Следователи считают, что она удерживала контроль над частями Великобритании с помощью запугивания, мести и организованного насилия, связанного с наркотрафиком", – говорится в заявлении.

В Европоле отметили, что руководители группировки действовали из Испании и Объединенных Арабских Эмиратов, дистанционно управляя операциями и распределяя доходы. Оттуда они создали международную сеть отмывания денег, предназначенную для сокрытия доходов от тяжких преступлений.

Считается, что эти доходы происходят от наркоторговли и насильственных преступлений, совершенных в Великобритании.

В Испании были проведены обыски по адресам в районе Малаги и Барселоны, арестовано 5 подозреваемых. В настоящее время обыски продолжаются.

В Великобритании арестовали восемь подозреваемых в Ланаркшире, Глазго и Западном Лотиане.

В Турции власти изъяли два земельных участка, одну виллу, а также акции компании. Стоимость недвижимости оценивается примерно в 600 тысяч евро, а у четырех граждан Турции были взяты показания в качестве свидетелей.

Расследование продолжается, и власти также изучают серию насильственных инцидентов, в частности стрельбу, связанную с конфликтами организованной преступности, берущими начало в Шотландии.

В феврале Европейское полицейское управление заявило о раскрытии преступной сети, которая занималась контрабандой кокаина из Южной Америки в Исландию.

Недавно Европейское полицейское управление заявило об аресте более трехсот человек в 70 странах в рамках борьбы с организованными преступными группировками, которых обвиняют в незаконной перевозке отходов в Европе.