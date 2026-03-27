Трамп визначив віцепрезидента США головним перемовником з Іраном

Віцепрезидент США Джей Ді Венс готується очолити зусилля США, спрямовані на завершення війни на Близькому Сході.

Про це пише Axios, передає "Європейська правда".

Як стверджують американські та ізраїльські співрозмовники, Венс уже мав кілька телефонних розмов з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, зустрічався з союзниками з Перської затоки щодо війни та брав участь у непрямих переговорах з іранцями.

За словами співрозмовників, очікується, що він стане головним перемовником США у потенційних мирних переговорах.

Як зазначається, президент США Дональд Трамп офіційно затвердив роль Венса на засіданні Кабінету міністрів у четвер, 25 березня, попросивши віцепрезидента надати оновлену інформацію щодо Ірану.

За його словами, Венс працює над переговорами разом зі спецпосланником США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером.

За словами посадовців Білого дому, стаж Венса в адміністрації та його добре задокументована опозиція до безстрокових конфліктів за кордоном роблять його більш привабливим співрозмовником для іранців, ніж Віткофф і Кушнер, які опікувалися двома попередніми раундами невдалих переговорів.

"Якщо іранці не зможуть домовитися з Венсом, вони не отримають угоди. Він – найкращий варіант, який вони можуть отримати", – сказав посадовець адміністрації.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що "на прохання Ірану" відтермінує атаки на енергетичні об'єкти Ірану до 6 квітня.

Однак посередники у переговорах між Іраном і США заявили, що іранські представники не просили про призупинення ударів.

Перед тим низка іранських ЗМІ опублікували коментарі неназваного високопосадовця з Тегерану про те, що Іран не прийме Трампові "15 пунктів" і поки налаштований сам визначати, коли і на яких умовах завершувати війну.