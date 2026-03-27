Фінському депутату загрожують звинувачення у розпалюванні ненависті

Фінському депутату від керівної партії "Національна коаліція" загрожують звинувачення у "розпалюванні ненависті проти групи" через його різкий допис у соцмережі.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Депутат від керівної правоцентристської партії "Національна коаліція", до якої належать чинний прем’єр і президент Фінляндії, Тере Саммаллахті опинився під розслідуванням після скарги приватної особи на основі його допису в X.

У поліції столичного регіону підтвердили, що розглядається висунення звинувачень щодо "розпалювання ненависті проти групи".

Саммаллахті у коментарях підтвердив, що питання стосується його минулогічного липневого допису в X, яким він прокоментував новину про вирок чоловіку-іммігранту, який зґвалтував 14-річну.

"Тим, хто приїздить із суспільств з культурою зґвалтування, на кордоні варто показати ніж зі словами: якщо накоїте не те, ви знаєте, що буде", – написав він тоді. Пізніше модератори X приховали його.

Депутат зазначив, що не вважає своє висловлювання таким, що переступає межі законного, та що залишив би допис відкритим на своїй сторінці, якби міг.

"На мою думку, Фінляндії не потрібно тут жодного іноземця-злочинця, особливо ґвалтівника – у нас їх і так вже забагато. А люди, які приїхали сюди працювати, розбудовувати з нами суспільство, приймаючи наші норми й звичаї – звісно вітаються", – сказав Саммаллахті.

"Я б не сказав, що я згадав якусь конкретну етнічну групу, щоб застосувати таке трактування закону… Тож нехай суд розсудить", – додав він.

Саммаллахті і планував претендувати на посаду віцеголови партії, якого мають визначати на з’їзді у червні. Він утримався від припущень, як історія з розслідуванням вплине на його шанси, та сказав, що повідомляв однопартійців про розслідування проти нього.

Раніше у Фінляндії оштрафували депутатку, яка називала гомосексуальність психічним розладом.

В Естонії минулого року оштрафували депутата, який влаштував стрілянину у парку.