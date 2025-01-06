В Естонії оштрафували депутата, який влаштував стрілянину у парку

В Естонії поліція оштрафувала депутата Рійгікогу (парламенту) Яака Валге на 300 євро за стрілянину зі стартового пістолета в громадському місці.

Про це у коментарі ERR розповіла керівниця Іда-Хар'юського поліцейського відділення Інна Тоатер, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, рішення набуде чинності через 15 днів.

"Крім того, було конфісковано стартовий пістолет, з якого здійснювали постріли", – сказала Тоатер.

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У грудні поліція позбавила Валге дозволу на зброю.

Нагадаємо, 11 листопада Яак Валге стріляв зі стартового пістолета в парку Фальгі, що в Таллінні. Його дії призвели до масштабної поліцейської операції.

Сам депутат досить плутано пояснював свої дії. Спочатку він заявив, що стріляв з особистих причин, а згодом розповів, що у його вчинку були і політичні причини.

Водночас Валге заявив, що шкодує про свій вчинок, і перепросив.

У 2023 році Валге і поета Андреса Ауле оштрафували за вивішування в центрі Таллінна прапора Естонської РСР.