Финскому депутату грозит обвинение в разжигании ненависти

Финскому депутату от правящей партии "Национальная коалиция" грозит обвинение в "разжигании ненависти против группы" из-за его резкого поста в соцсети.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Депутат от правящей правоцентристской партии "Национальная коалиция", к которой принадлежат действующий премьер и президент Финляндии, Тере Саммаллахти оказался под следствием после жалобы частного лица на основании его поста в X.

В полиции столичного региона подтвердили, что рассматривается возможность предъявления обвинений в "разжигании ненависти против группы".

Саммаллахти в комментариях подтвердил, что вопрос касается его прошлогоднего июльского поста в X, в котором он прокомментировал новость о приговоре мужчине-иммигранту, изнасиловавшему 14-летнюю девочку.

"Тем, кто приезжает из обществ с культурой изнасилования, на границе стоит показать нож со словами: если натворите что-то не то – вы знаете, что будет", – написал он тогда. Позже модераторы X скрыли пост.

Депутат отметил, что не считает свое высказывание выходящим за рамки закона и что оставил бы пост открытым на своей странице, если бы мог.

"По моему мнению, Финляндии не нужен здесь ни один иностранец-преступник, особенно насильник – у нас их и так уже слишком много. А люди, которые приехали сюда работать, строить с нами общество, принимая наши нормы и обычаи – конечно же приветствуются", – сказал Саммаллахти.

"Я бы не сказал, что упомянул какую-то конкретную этническую группу, чтобы применить такую трактовку закона… Так что пусть суд рассудит", – добавил он.

Саммаллахти планировал претендовать на пост вице-председателя партии, которого должны определить на съезде в июне. Он воздержался от предположений, как история с расследованием повлияет на его шансы, и сказал, что сообщал однопартийцам о расследовании против него.

Ранее в Финляндии оштрафовали депутатку, которая называла гомосексуальность психическим расстройством.

В Эстонии в прошлом году оштрафовали депутата, который устроил стрельбу в парке.