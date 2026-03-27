Норвегія посилить захист від безпілотників на передовій авіабазі НАТО
Уряд Норвегії планує посилити захист від безпілотників над авіабазою винищувачів Ерланд, де також розміщені літаки раннього радіолокаційного попередження НАТО.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NRK.
У пропозиції щодо довгострокових планів розвитку Збройних сил норвезький уряд зазначає, що пріоритетними будуть заходи в галузі безпілотників, автономності та радіоелектронної боротьби.
Норвегія вже закупила системи захисту від безпілотників для військових баз в Ерланді та Евенесі.
Також планується виділити 3,5 мільярда норвезьких крон (312 млн євро) на закупівлю спеціальних ракет для винищувачів F-35, які зможуть збивати ворожі цілі над військовими об’єктами.
Нагадаємо, 27 березня уряд Норвегії оголосив, що країна збільшить свої витрати на оборону на мільярди євро протягом наступних десяти років.
В опублікованому 26 березня щорічному звіті генерального секретаря НАТО Марка Рютте згадано, що у 2025 році вперше всі члени НАТО досягли витрат 2% ВВП на оборону.
