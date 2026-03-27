Норвегія посилить захист від безпілотників на передовій авіабазі НАТО

Уряд Норвегії планує посилити захист від безпілотників над авіабазою винищувачів Ерланд, де також розміщені літаки раннього радіолокаційного попередження НАТО.

повідомляє NRK.

У пропозиції щодо довгострокових планів розвитку Збройних сил норвезький уряд зазначає, що пріоритетними будуть заходи в галузі безпілотників, автономності та радіоелектронної боротьби.

Норвегія вже закупила системи захисту від безпілотників для військових баз в Ерланді та Евенесі.

Також планується виділити 3,5 мільярда норвезьких крон (312 млн євро) на закупівлю спеціальних ракет для винищувачів F-35, які зможуть збивати ворожі цілі над військовими об’єктами.

Нагадаємо, 27 березня уряд Норвегії оголосив, що країна збільшить свої витрати на оборону на мільярди євро протягом наступних десяти років.

В опублікованому 26 березня щорічному звіті генерального секретаря НАТО Марка Рютте згадано, що у 2025 році вперше всі члени НАТО досягли витрат 2% ВВП на оборону.

