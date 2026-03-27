Норвегия усилит защиту от беспилотников на передовой авиабазе НАТО

Правительство Норвегии планирует усилить защиту от беспилотников над авиабазой истребителей Эрланд, где также размещены самолеты раннего радиолокационного предупреждения НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NRK.

В предложении по долгосрочным планам развития Вооруженных сил норвежское правительство отмечает, что приоритетными будут меры в области беспилотников, автономности и радиоэлектронной борьбы.

Норвегия уже закупила системы защиты от беспилотников для военных баз в Эрланде и Эвенесе.

Также планируется выделить 3,5 миллиарда норвежских крон (312 млн евро) на закупку специальных ракет для истребителей F-35, которые смогут сбивать вражеские цели над военными объектами.

Напомним, 27 марта правительство Норвегии объявило, что страна увеличит свои расходы на оборону на миллиарды евро в течение следующих десяти лет.

В опубликованном 26 марта ежегодном отчете генерального секретаря НАТО Марка Рютте упоминается, что в 2025 году впервые все члены НАТО достигли уровня расходов в 2% ВВП на оборону.

Читайте также – 12 лет прозрения НАТО: как изменилось отношение к РФ, но не к идее членства Украины