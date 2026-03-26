Генсек НАТО про гарантії безпеки від США: "Будь-які рішення щодо території має приймати Україна"

Під час обговорення майбутніх гарантій безпеки для України будь-які рішення щодо території має приймати сама Україна.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час презентації свого звіту за 2025 рік у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

"Що стосується території, будь-які рішення щодо території, очевидно, має приймати Україна", – заявив Рютте, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати заяву президента України Володимира Зеленського про те, що США вимагають від України відмовитися від Донбасу в обмін на гарантії безпеки від американської сторони.

Тим не менш, він наголосив, що для повноцінної мирної угоди Україна повинна мати надійні довгострокові гарантії безпеки.

"Для того, щоб Україна була не лише суверенною, а й безпечною, ключовими є гарантії безпеки… Саме тому було так важливо, що в Парижі в січні (2026 року. – "ЄП") Сполучені Штати та "коаліція рішучих" погодили гарантії безпеки. Тому що це запобігає будь-якому нападу Владіміра Владіміровіча Путіна на Україну в довгостроковій перспективі після довгострокового припинення вогню або, що краще, повноцінної мирної угоди", – сказав генсек НАТО.

Як повідомляла "Європейська правда", президент України Володимир Зеленський заявив, що США пропонують Києву свої гарантії безпеки лише в обмін на виведення українських військ з неокупованої частини Донбасу.

Зазначимо, у січні видання Financial Times вже повідомляло, що гарантії безпеки від США для України залежатимуть від попередньої згоди Києва на виведення своїх військ з неокупованої частини Донбасу.

Але тоді заступниця прессекретарки Білого дому Анна Келлі назвала ці повідомлення неправдивими.

Президент України Володимир Зеленський у січні заявив, що документ про гарантії безпеки від Сполучених Штатів готовий до підписання.