Рубио о гарантиях безопасности в обмен на вывод ВСУ из Донбасса: это ложь

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал ложными слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что Вашингтон готов предоставить Украине гарантии безопасности только при условии её вывода из Донецкой и Луганской областей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Рубио заявил журналистам перед своим вылетом из Франции.

Госсекретаря спросили о заявлении украинского президента о том, что США предлагают Киеву свои гарантии безопасности в обмен на вывод украинских войск из неоккупированной части Донецкой и Луганской областей.

Рубио заявил, что слова Зеленского были неправдой и что ему "досадно" слышать эти заявления.

"Это неправда, я видел, как он это сказал, и досадно, что он так высказался, ведь он знает, что это неправда и что ему сказали совсем другое", – ответил глава Госдепа.

Он заявил, что США сказали Зеленскому "очевидное" – то, что гарантии безопасности не могут вступить в силу, пока не завершатся боевые действия.

"Что такое гарантии безопасности? Это войска, готовые вмешаться и обеспечить безопасность. Если вы введете это сейчас, это будет означать, что вы вмешиваетесь в войну. Ему было очень четко сказано, и он должен был это понять, что гарантии безопасности предоставляются только после окончания войны. Но это не было связано с тем, что он должен отдать территорию", – утверждал Рубио.

По словам госсекретаря, США якобы просто передали украинцам российские требования, но не выступали за территориальные уступки со стороны Киева.

"Мы сообщили украинской стороне, на чем настаивают россияне. Мы не выступаем за это… Выбор остается за ними. Это не нам решать за них. Мы никогда не говорили им, что они должны согласиться или отказаться", – заявил он.

Рубио добавил, что окончательное решение остается за Украиной, но если Киев не будет принимать никаких решений и не пойдет на уступки, война будет продолжаться.

"Наша роль заключалась в том, чтобы выяснить, чего хотят обе стороны, и попытаться найти компромисс. Окончательное решение остается за Украиной. Если они не хотят принимать определенные решения и идти на определенные уступки, война будет продолжаться", – добавил чиновник.

Как сообщала "Европейская правда", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США предлагают Киеву свои гарантии безопасности только в обмен на вывод украинских войск из неоккупированной части Донбасса.

Отметим, в январе издание Financial Times уже сообщало, что гарантии безопасности от США для Украины будут зависеть от предварительного согласия Киева на вывод своих войск из неоккупированной части Донбасса.

Генсек НАТО Марк Рютте недавно заявил, что при обсуждении будущих гарантий безопасности для Украины любые решения относительно территории должна принимать сама Украина.