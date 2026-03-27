Вимог від США щодо участі Німеччини у війні в Ірані немає – МЗС

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що США не вимагають від країни військового втручання у війну на Близькому Сході.

Його слова цитує n-tv, пише "Європейська правда".

Як відомо, попри критику з боку США щодо своїх європейських партнерів, міністри закордонних справ країн G7 у спільній заяві після засідання у Франції дійшли спільної позиції щодо війни в Ірані та закликали негайно припинити напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру.

"З боку Сполучених Штатів Америки не було і немає жодних вимог, спрямованих конкретно до нас, щодо військової участі до закінчення військових дій", – наголосив глава МЗС Німеччини.

Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за заяви про те, що Берлін не вважає своєю справою війну США з Іраном.

