Міністри G7 закликали припинити напади на цивільні цілі у війні в Ірані

Міністри закордонних справ країн G7 у спільній заяві після засідання у Франції закликали негайно припинити напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру у війні в Ірані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агенція Reuters, яка ознайомилася з текстом заяви.

Серед іншого, міністри наголосили на важливості мінімізації впливу конфлікту на регіональних партнерів, цивільне населення та критично важливу інфраструктуру.

"Ми зосередилися на цінності різноманітних партнерств, координації та підтримці ініціатив, зокрема для пом’якшення глобальних економічних потрясінь, таких як перебої в економічних, енергетичних, добривних та комерційних ланцюгах поставок, які мають прямий вплив на наших громадян", – йдеться в заяві.

Міністри також повторили необхідність відновлення безпечного судноплавства в Ормузькій протоці. Цей стратегічний маршрут, яким експортується значна частина світового видобутку нафти, залишається в фактичній блокаді Іраном після початку військової операції США та Ірану.

Засідання міністрів G7 26-27 березня у муніципалітеті Серне-ла-Віль було зосереджене на темах війн в Ірані та Україні.

ЗМІ повідомляли, що під час засідання держсекретар США Марко Рубіо та інші міністри закордонних справ країн G7 публічно обмінялись гострими зауваженнями щодо війни РФ проти України і конфлікту на Близькому Сході. Суперечка стосувалась небажання європейських країн відгукнутись на заклик президента США Дональда Трампа щодо захисту Ормузької протоки.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що незабаром розпочнеться реалізація американської страхової програми, покликаної активізувати судноплавство через Ормузьку протоку, що може сприяти відновленню поставок значної частини світових запасів нафти та газу.