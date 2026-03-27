В Італії запідозрили косметичні бренди у маніпуляціях із дитячою аудиторією

Італійські регуляторні органи проводять розслідування щодо компаній Sephora та Benefit Cosmetics у зв’язку з імовірним використанням "прихованих маркетингових стратегій" для продажу косметичних засобів дівчатам молодшого віку.

Про це заявило Італійське антимонопольне відомство, цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

Як зазначається, такі стратегії можуть сприяти розвитку нездорової одержимості до догляду за шкірою, відомої як "косметорексія".

Італійське антимонопольне відомство заявило, що вивчає рекламні кампанії засобів для догляду за шкірою, таких як маски для обличчя, сироватки та антивікові креми, які в деяких випадках, як видається, орієнтовані на дівчаток віком до 10 років.

Зазначається, що косметичні бренди, які належать французькій групі LVMH, що спеціалізується на товарах класу "люкс", судячи з усього, застосовували "особливо підступну маркетингову стратегію".

Як стверджує відомство, вона полягає у залученні "дуже молодих мікроінфлюенсерів, які заохочують компульсивну купівлю косметики серед молоді – особливо вразливої групи".

Наглядовий орган повідомив, що його співробітники за допомогою італійської фінансової поліції провели у четвер, 26 березня, перевірки в приміщеннях Sephora Italia та інших офісах LVMH.

LVMH заявила, що вона, Sephora та Benefit "повністю співпрацюватимуть з органами влади", але відмовилася надавати додаткові коментарі.

