В Италии заподозрили косметические бренды в манипуляциях с детской аудиторией

Итальянские регулирующие органы проводят расследование в отношении компаний Sephora и Benefit Cosmetics в связи с возможным использованием "скрытых маркетинговых стратегий" для продажи косметических средств девушкам младшего возраста.

Об этом заявило итальянское антимонопольное ведомство, цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, такие стратегии могут способствовать развитию нездоровой одержимости уходом за кожей, известной как "косметорексия".

Итальянское антимонопольное ведомство заявило, что изучает рекламные кампании средств по уходу за кожей, таких как маски для лица, сыворотки и антивозрастные кремы, которые в некоторых случаях, как представляется, ориентированы на девочек в возрасте до 10 лет.

Отмечается, что косметические бренды, принадлежащие французской группе LVMH, специализирующейся на товарах класса "люкс", судя по всему, применяли "особенно коварную маркетинговую стратегию".

Как утверждает ведомство, она заключается в привлечении "очень молодых микроинфлюенсеров, которые поощряют компульсивную покупку косметики среди молодежи – особенно уязвимой группы".

Надзорный орган сообщил, что его сотрудники при содействии итальянской финансовой полиции провели в четверг, 26 марта, проверки в помещениях Sephora Italia и других офисах LVMH.

LVMH заявила, что она, Sephora и Benefit "будут в полной мере сотрудничать с властями", но отказалась давать дополнительные комментарии.

Накануне сообщалось, что Министерство образования Франции подало жалобу на популярное приложение TikTok в прокуратуру Парижа из-за его возможной связи с проблемами психического здоровья у молодежи, вызванными чрезмерным времяпрепровождением перед экранами.