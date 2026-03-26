Міносвіти Франції поскаржилось на TikTok за "небезпечний вплив на підлітків"

Міністерство освіти Франції подало скаргу на популярний застосунок TikTok до прокуратури Парижа через його можливий зв'язок із проблемами психічного здоров'я у молоді, спричиненими надмірним проведенням часу перед екранами.

Про це йдеться у заяві, пише "Європейська правда".

Як відомо, TikTok потрапив під пильну увагу у Франції минулої осені, коли французькі судові органи заявили, що розпочали розслідування щодо ризиків того, що алгоритми TikTok можуть підштовхувати молодь до самогубства. TikTok заявив, що відкидає такі звинувачення.

Відтак у Міносвіти Франції заявили, що щодня школи приймають 12 мільйонів учнів, і, згідно з дослідженнями, 30% молоді віком від 15 до 24 років страждають на депресивні розлади.

"Зв’язок між використанням екранів та погіршенням психічного здоров’я молоді на сьогодні є добре доведеним", – йдеться у заяві.

Відтак міністр освіти Едуард Жеффрей вирішив повідомити прокурора Парижа про факти, що можуть становити кілька кримінальних правопорушень, "пов’язаних з інформаційними бульбашками, в які алгоритм TikTok затягує цю вразливу аудиторію".

Нагадаємо, міністр культури Німеччини Вольфрам Ваймер у лютому запропонував передати китайську соціальну мережу TikTok у руки європейських компаній, пославшись на побоювання щодо захисту даних та їхнього потоку.

Нещодавнє розслідування Єврокомісії попередньо дійшло висновку, що низка особливостей дизайну застосунку TikTok сприяють виникненню залежності і таким чином становлять порушення цифрового законодавства ЄС.