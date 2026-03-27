У Берліні застерегли щодо економічних наслідків воєн в Україні та Ірані

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль висловив застереження щодо економічного стану Німеччини на тлі воєн в Україні та Ірані.

Його слова цитує n-tv, пише "Європейська правда".

Вадефуль застеріг, що війни в Україні та Ірані становлять навантаження для "економіки та соціальної згуртованості".

"Ці дві війни відбуваються одночасно, природно й автоматично є навантаженням для нашої економіки, наших суспільств і, звісно, нашої соціальної згуртованості", – вважає він.

Зазначимо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сумнів щодо того, що військова операція США та Ізраїлю проти Ірану близька до свого завершення.

Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп розкритикував Мерца за заяви про те, що Берлін не вважає своєю справою війну США з Іраном. Американський лідер відповів йому, що "Україна – це не наша війна".