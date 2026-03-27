В Берлине предупредили об экономических последствиях войн в Украине и Иране

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил озабоченность по поводу экономического положения Германии на фоне войн в Украине и Иране.

Вадефуль предупредил, что войны в Украине и Иране создают нагрузку на "экономику и социальную сплоченность".

"Эти две войны происходят одновременно, естественно и автоматически являются нагрузкой для нашей экономики, наших обществ и, конечно, нашей социальной сплоченности", – считает он.

Отметим, канцлер Германии Фридрих Мерц выразил сомнение в том, что военная операция США и Израиля против Ирана близка к завершению.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп раскритиковал Мерца за заявления о том, что Берлин не считает войну США с Ираном своим делом. Американский лидер ответил ему, что "Украина – это не наша война".