Мерц висловив скептицизм щодо швидкого завершення війни в Ірані

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сумнів щодо того, що військова операція США та Ізраїлю проти Ірану близька до свого завершення.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Мерц заявив, що військові дії на Близькому Сході можуть тривати ще багато часу, оскільки США та Ізраїль, за його словами, щодня "все глибше занурюються в цей конфлікт".

Канцлер також висловив сумніви в тому, що Вашингтон має конкретну стратегію у війні проти Ірану. За словами Мерца, якщо мета США – це повалення режим аятол, то це видається малоймовірним.

"У мене є серйозні сумніви щодо того, чи існує стратегія, і чи буде ця стратегія насправді успішно реалізована. Тому це може зайняти досить багато часу", – заявив глава німецького уряду.

Напередодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкритикував США за відсутність стратегії в Ірані.

Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за заяви про те, що Берлін не вважає своєю справою війну США з Іраном. Американський лідер відповів йому, що "Україна – це не наша війна".

ЗМІ також повідомляли, що держсекретар США Марко Рубіо та інші міністри закордонних справ країн G7 під час спільної сесії публічно обмінялись гострими зауваженнями щодо війни РФ проти України і конфлікту на Близькому Сході.