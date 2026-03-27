Мерц звинуватив Трампа у "масштабній ескалації" конфлікту з Іраном

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц різко розкритикував президента США Дональда Трампа за його дії в конфлікті з Іраном.

Про це він сказав у п’ятницю, 27 березня, цитує Tagesshau, передає "Європейська правда".

Мерц вважає, що те, що зараз робить Трамп – це не деескалація і не спроба досягти мирного вирішення, а "масштабна ескалація з невизначеним результатом".

"Це ескалації, які вже становлять загрозу. Не лише для тих, кого це безпосередньо стосується, а для всіх нас", – наголосив він.

Також німецький канцлер висловив сумніви щодо можливості повалення іранського режиму.

"Чи справді метою є зміна режиму? Якщо це мета, я не вірю, що вони її досягнуть. Такі спроби здебільшого закінчувалися невдачею", – додав Мерц.

Також Мерц висловив сумнів щодо того, що військова операція США та Ізраїлю проти Ірану близька до свого завершення.

Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп розкритикував Мерца за заяви про те, що Берлін не вважає своєю справою війну США з Іраном. Американський лідер відповів йому, що "Україна – це не наша війна".