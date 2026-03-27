Мерц обвинил Трампа в "масштабной эскалации" конфликта с Ираном
Канцлер Германии Фридрих Мерц резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за его действия в конфликте с Ираном.
Об этом он заявил в пятницу, 27 марта, как сообщает Tagesschau, передает "Европейская правда".
Мерц считает, что то, что сейчас делает Трамп, – это не деэскалация и не попытка достичь мирного решения, а "масштабная эскалация с неопределенным результатом".
"Это эскалации, которые уже представляют угрозу. Не только для тех, кого это непосредственно касается, но и для всех нас", – подчеркнул он.
Также немецкий канцлер выразил сомнения относительно возможности свержения иранского режима.
"Действительно ли целью является смена режима? Если это цель, я не верю, что они ее достигнут. Такие попытки в большинстве случаев заканчивались неудачей", – добавил Мерц.
Также Мерц выразил сомнение в том, что военная операция США и Израиля против Ирана близка к завершению.
Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп раскритиковал Мерца за заявления о том, что Берлин не считает войну США с Ираном своим делом. Американский лидер ответил ему, что "Украина – это не наша война".