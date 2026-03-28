На Рівненщині завершили пошукові роботи, не знайшовши масових поховань поляків

На Рівненщині, у селі Угли, 27 березня завершилися пошукові роботи спільної українсько-польської експедиції, що розраховувала знайти останки жертв часів Другої світової війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство культури України.

Під час пошукових робіт фахівці КП Львівської обласної ради "Доля" разом із дослідниками з польського Поморського медичного університету обстежили всі заплановані ділянки, загалом – понад 1000 квадратних метрів.

фото з сайту міністерства культури україни

Зокрема, вони дослідили територію колишнього німецького євангелістського кладовища та ділянки поруч. За переказами, саме там могли бути поховані жителі села Угли, які загинули у 1943 році.

За результатами досліджень вдалося визначити місце, де колись стояла сільська каплиця, а також виявити цивільні німецькі поховання кінця ХІХ–початку ХХ століття. Під час робіт також зафіксували одиничне поховання чоловіка, обставини та час його загибелі поки невідомі, це ще досліджуватимуть. Масових поховань не виявили.

"Україна і Польща разом працюють, щоб встановити правду про складні моменти нашої спільної історії та вшанувати пам’ять жертв. Така співпраця допомагає зміцнювати довіру між нашими народами", – сказав заступник Міністра культури Іван Вербицький.

Роботи почалися 23 березня на підставі дозволу Міністерства культури України за результатами домовленостей Українсько-польської робочої групи з питань історичної пам’яті.

Їх також підтвердили під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Польщі Кароля Навроцького.

Ініціаторкою проведення робіт виступила голова товариства "Польсько-українське примирення" Кароліна Романовська.