Зеленський та Навроцький зустрілися у Варшаві

Президент Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Польщі, зустрівся зі своїм польським візаві Каролем Навроцьким.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на трансляцію зустрічі лідерів країн.

Це перша офіційна зустріч лідерів двох держав з моменту вступу Кароля Навроцького на посаду 6 серпня цього року. Вона відбувається після того, як у Польщі неодноразово наполягали, що саме Володимир Зеленський має приїхати до Варшави.

Як відомо, Зеленський 19 грудня у Варшаві проведе зустрічі з Навроцьким, спікерами Сейму і Сенату, а також з польським прем’єр-міністром Дональдом Туском.

Очікується, що після зустрічі з Навроцьким лідери країн дадуть пресконференцію. У Варшаві українського лідера зустріли національним гімном України.

Скриншот: YouTube

Президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі з офіційним візитом у четвер увечері.

Раніше у Варшаві підтвердили, що польська сторона запропонувала зустріч президентів 19 грудня.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск припустив, що може затриматись на саміті лідерів ЄС і запізнитись на зустріч з президентом України у Варшаві у п’ятницю.