Зеленський та Навроцький зустрілися у Варшаві
Новини — П'ятниця, 19 грудня 2025, 11:09 —
Президент Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Польщі, зустрівся зі своїм польським візаві Каролем Навроцьким.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на трансляцію зустрічі лідерів країн.
Це перша офіційна зустріч лідерів двох держав з моменту вступу Кароля Навроцького на посаду 6 серпня цього року. Вона відбувається після того, як у Польщі неодноразово наполягали, що саме Володимир Зеленський має приїхати до Варшави.
Як відомо, Зеленський 19 грудня у Варшаві проведе зустрічі з Навроцьким, спікерами Сейму і Сенату, а також з польським прем’єр-міністром Дональдом Туском.
Очікується, що після зустрічі з Навроцьким лідери країн дадуть пресконференцію. У Варшаві українського лідера зустріли національним гімном України.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі з офіційним візитом у четвер увечері.
Раніше у Варшаві підтвердили, що польська сторона запропонувала зустріч президентів 19 грудня.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск припустив, що може затриматись на саміті лідерів ЄС і запізнитись на зустріч з президентом України у Варшаві у п’ятницю.