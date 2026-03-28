В Ровенской области завершили поисковые работы, не обнаружив массовых захоронений поляков

В Ровенской области, в селе Углы, 27 марта завершились поисковые работы совместной украинско-польской экспедиции, которая рассчитывала найти останки жертв Второй мировой войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство культуры Украины.

В ходе поисковых работ специалисты КП Львовского областного совета "Доля" вместе с исследователями из польского Поморского медицинского университета обследовали все запланированные участки, в общей сложности – более 1000 квадратных метров.

фото с сайта министерства культуры украины

В частности, они исследовали территорию бывшего немецкого евангелического кладбища и прилегающие участки. По преданию, именно там могли быть похоронены жители села Углы, погибшие в 1943 году.

По результатам исследований удалось определить место, где когда-то стояла сельская часовня, а также обнаружить гражданские немецкие захоронения конца XIX–начала XX века. В ходе работ также зафиксировали единичное захоронение мужчины, обстоятельства и время его гибели пока неизвестны, это еще будут исследовать. Массовых захоронений не обнаружили.

"Украина и Польша вместе работают, чтобы установить правду о сложных моментах нашей общей истории и почтить память жертв. Такое сотрудничество помогает укреплять доверие между нашими народами", – сказал заместитель министра культуры Иван Вербицкий.

Работы начались 23 марта на основании разрешения Министерства культуры Украины по результатам договоренностей Украинско-польской рабочей группы по вопросам исторической памяти.

Они также были подтверждены во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Кароля Навроцкого.

Инициатором проведения работ выступила председатель общества "Польско-украинское примирение" Каролина Романовская.