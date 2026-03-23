На Рівненщині почали пошук жертв Волинської трагедії

23 березня спільна українсько-польська експедиція розпочала пошуково-ексгумаційні роботи в селі Угли Сарненського району, що на Рівненщині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Радіо Свобода".

Відповідно до свідчень про ті події, на колишньому покинутому цвинтарі у братській могилі поховані жертви часів Другої світової війни. Серед убитих, як стверджували свідки, є цивільне населення – поляки і українці.

Пошуково-ексгумаційні роботи проводить спільна українсько-польська експедиція меморіально-пошукового центру "Доля" (Україна) і Поморського медичного університету (Польща). До її складу входять судові медики, археологи, генетики, антропологи – загалом близько 20 людей.

Керівник меморіально-пошукового центру "Доля" Святослав Шеремета повідомив, що перший етап пошукових робіт триватиме протягом тижня, до 27 березня.

"Експедиція ініційована, відповідно, зверненням Кароліни Романовської. Ініціатором є Український інститут національної пам’яті, який виділив кошти для української експедиції. За результатами пошукових робіт буде вирішено подальший хід експедиції. Якщо буде віднайдене місце поховань, будуть подані документи до державної міжвідомчої комісії на отримання дозволу на перепоховання і буде вирішений подальший розвиток подій", ‒ прокоментував Святослав Шеремета.

У перший день під час земляних робіт виявили кілька людських останків, але, як пояснив Шеремета, вони не з місця масового поховання, а з одиноких могил, ймовірно, старого цвинтаря.

Буде проведено експертизу ДНК віднайдених людських останків.

Протягом останніх двох років громадянка Польщі, громадська діячка Кароліна Романовська ініціювала проведення пошуково-ексгумаційних робіт в селі Угли. Вона зверталась із відповідним проханням до української влади і отримала згоду від Українського інституту національної пам’яті.

Втім, довший час Польський інститут нацпам’яті не вносив цей населений пункт у список тих, де пропонують проводити ексгумацію жертв Волинської трагедії.

В лютому Міністерство культури України надало дозвіл на пошук поховань жертв Волинської трагедії у районі колишнього села Гута Пеняцька на Львівщині.